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Эдегор может перебраться в Италию

19:52 44 Читати українською
Эдегор может перебраться в Италию
Мартин Эдегор / CNN

Полузащитник испанского Реал Сосьедада Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, заинтересовал итальянский Милан.

В ближайшее трансферное окно норвежец может оказаться в Серии А, утверждает Sportmediaset.

Зидан определился с будущим Эдегора на Бернабеу

За Эдегором внимательно следит Милан, уже пытавшийся подписать хавбека в прошлом году. "Россонери" не готовы заплатить отступные в размере 40 млн евро, поэтому попытаются взять 21-летнего таланта в аренду. На пути такого развития событий может стать мадридский Реал – наставник "сливочных" Зинедин Зидан готов дать полузащитнику шанс закрепиться на Бернабеу.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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