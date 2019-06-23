Эдегор может оказаться в Реал Сосьедаде

Полузащитник Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может пополнить состав Реал Сосьедада.

Сан-себастьянцы не прочь взять в аренду талантливого норвежца, сообщает AS.

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Сосьедад мониторит ситуацию с возможным переходом Эдегора в леверкузенский Байер и готов вступить в борьбу с собственным предложением. По информации издания, хавбек, которого "сливочные" подписали в 15-летнем возрасте, даже посетил Сан-Себастьян. Однако, приоритетным для него в данный момент является переезд в Бундеслигу.

Прошлый сезон Мартин Эдегор провел в аренде за нидерландский Витесс. В его активе 35 матчей и 9 голов в рамках Эредивизи.

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