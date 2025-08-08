Эд Ширан в августе прошлого года приобрел 1,4% акций Ипсвича. Артист спонсировал клуб, а также участвовал в создании одного из комплектов формы “трактористов”, но не вошел в совет директоров.

Пресс-служба Ипсвича в своих соцсетях опубликовала заявку на сезон 2025/26. Среди игроков можно заметить и фамилию Эда Ширана. Певцу достался 17 номер.

Напомним, что Ипсвич в первом туре Чемпионшипа сыграет против Бирмингема. Встреча запланирована на 8 августа, начало матча в 22:00 по киевскому времени.

