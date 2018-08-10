Яворский: Результат не совсем справедлив, но класс Бордо выше

Защитник Мариуполя Сергей Яворский прокомментировал матч против Бордо в Лиге Европы.

"Мы создали кучу голевых моментов. У нас не было столько шансов у одной из летних игр. Не забили много, а также допустили очень досадные ошибки. Такой соперник, как Бордо, такого не прощает.

Думаю, результат не совсем справедлив. Но будем говорить откровенно: класс соперника выше. Еще не все потеряно, во Франции будем биться до последней секунды.

Мариуполь – Бордо – 1:3 – видео голов и обзор матча

У нас есть неделя. Наконец мы отдохнем дома, увидим семьи. Будем готовиться с положительными эмоциями. Не так страшен черт, как его малюют. Думаю, у нас еще есть шансы. Хотя и скудные, но они есть", – сказал Сергей Яворский в эфире канала "Футбол 1".