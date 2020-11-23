Победа над ковалёвским Колосом стала для защитника полтавской Ворсклы Сергея Яворского особенной не только из-за дебютного мяча в новой команде.

Центрбек "зелено-белых" провел 200-й матч в рамках Премьер-лиги, сообщает официальный сайт клуба.

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Яворский дебютировал в УПЛ летом 2009 года, когда вышел в составе киевской Оболони против Металлиста. Всего за "пивоваров" он сыграл 25 поединков в высшем дивизионе. Затем Яворский провел 10 сезонов в Мариуполе и 166 раз выходил в составе приазовцев в Премьер-лиге. В свою очередь за Ворсклу опытный защитник уже успел сыграть 9 матчей.

К слову, Ворскла разгромила Колос в битве за третье место УПЛ благодаря голам Скляра, Щербака и Яворского.

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