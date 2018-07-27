Яворский: Очень жаль, что не будем играть в Мариуполе

Автор забитого мяча в ворота Юргордена Сергей Яворский поделился эмоциями от первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведов (1:1).

"Если бы до игры сказали, что будет счет 1:1, все бы согласились. Вышла боевая ничья. Однако после игры есть осадок. Хотя на последних минутах нам не забили, попав в штангу. Результат приемлемый.

Худжамов: Наприкінці матчу Юргорден випустив "маленького динозаврика"

Очень жаль, что не будем играть в Мариуполе, шансов у соперника было бы гораздо меньше. Попросим Одессу, чтобы нас поддержали, помогли нам. То, как сегодня болели – есть чему поучиться. Надеюсь, у нас болельщики не хуже, чем в Швеции.

Мандраж? Не было, куда уже мандражировать. Хотелось атаковать, играть первым номером, но мы понимали, что будет сложно. Юргорден – опытная, силовая команда. Поэтому игра вторым номером себя вполне оправдала.

Маріуполь зіграв результативну нічию з Юргорденом

У нас есть свои позиции при стандартах. Каждый игрок понимает, куда ему идти при подаче. Я шел в свою точку, подача была идеальна. Поэтому да, комбинация наигранная, Слава Чурко молодец, хорошо подал. Если я не забью в ответном матче, не буду расстраиваться, главное, чтобы прошли дальше. Пусть в Одессе забьет и Фомин, и Чурко", – цитирует Яворского официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Мариуполь сыграл вничью 1:1 с Юргорденом. Мячи забили Сергей Яворский и Алиу Баджи.

К слову, ответный матч сыграют 2 августа в Одессе на стадионе Черноморец.