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Яворский: Не считаю Десну новичком УПЛ

10:59 63 Читати українською
Яворский: Не считаю Десну новичком УПЛ
Сергей Яворский / ФК Мариуполь

Защитник Мариуполя Сергей Яворский поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Десны.

"Считаю, что игра с Юргорденом была равной. Шведы тоже наиграли на гол, поэтому счет закономерный.

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Мы не хотели подвести Мариуполь и болельщиков всей Украины. Не хочется сразу вылетать. Не для того команда так старалась в прошлом чемпионате.

Мы не часто играем во всех турнирах, чтобы нам не хватало мотивации. Я не считаю Десну новичком Премьер-лиги, ведь в ее составе много опытных футболистов, нам будет очень непросто добыть максимальный результат. Черниговцы хорошо выглядели в матче с Шахтером. Мы разбирали игру ближайшего соперника, поэтому постараемся преподнести ему сюрприз", – цитирует Яворского Команда 1.

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Украина2 тур

Мариуполь - Десна: Воскресенье 29 июля 2018

Мариуполь
до матча
6
час
:
10
мин
Десна
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