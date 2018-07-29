Яворский: Не считаю Десну новичком УПЛ

Защитник Мариуполя Сергей Яворский поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Десны.

"Считаю, что игра с Юргорденом была равной. Шведы тоже наиграли на гол, поэтому счет закономерный.

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Мы не хотели подвести Мариуполь и болельщиков всей Украины. Не хочется сразу вылетать. Не для того команда так старалась в прошлом чемпионате.

Мы не часто играем во всех турнирах, чтобы нам не хватало мотивации. Я не считаю Десну новичком Премьер-лиги, ведь в ее составе много опытных футболистов, нам будет очень непросто добыть максимальный результат. Черниговцы хорошо выглядели в матче с Шахтером. Мы разбирали игру ближайшего соперника, поэтому постараемся преподнести ему сюрприз", – цитирует Яворского Команда 1.

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