Ящишин пытался покинуть Карпаты – Дыминский не принял отставку

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал решение Львовского городского совета не поддержать передачу "зелено-белым" земли стадиона Украина.

"Мы все помним, что у нас была конфронтация с Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что произойдет, если клуб не получит землю. После продолжительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает.

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После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились.

Ввиду того, что я не выполнил задание президента, конечно, я написал заявление об увольнении, поставил в известность президента. Но он его не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но все еще не потеряно, Садовый отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно.

Мы сейчас работаем над юридическими нюансами", – сказал Ящишин в эфире Футбол News.

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Напомним, львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украина. "Львы" имеют серьезные финансовые проблемы, из-за чего отпустили уже 8 игроков в течение зимнего трансферного окна.

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