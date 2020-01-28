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Ящишин пытался покинуть Карпаты – Дыминский не принял отставку

17:22 86 Читати українською
Ящишин пытался покинуть Карпаты – Дыминский не принял отставку
Ростислав Ящишин и Андрей Садовый / фото: Карпаты

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал решение Львовского городского совета не поддержать передачу "зелено-белым" земли стадиона Украина.

"Мы все помним, что у нас была конфронтация с Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что произойдет, если клуб не получит землю. После продолжительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает.

Львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украина

После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились.

Ввиду того, что я не выполнил задание президента, конечно, я написал заявление об увольнении, поставил в известность президента. Но он его не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но все еще не потеряно, Садовый отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно.
Мы сейчас работаем над юридическими нюансами", – сказал Ящишин в эфире Футбол News.

Садовой: Карпаты всех нас с вами переживут, не волнуйтесь – все будет хорошо

Напомним, львовский горсовет отклонил предложение передать Карпатам землю стадиона Украина. "Львы" имеют серьезные финансовые проблемы, из-за чего отпустили уже 8 игроков в течение зимнего трансферного окна.

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Ростислав Ящишин Украина Карпаты Карпаты Петр Дыминский Андрей Садовой
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