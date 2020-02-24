Ящишин: Предлагаем богатым людям помочь Карпатам, взять клуб за одну гривну или бесплатно

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, что занимается поиском нового владельца для клуба.

"Если бы дали землю, финансирование бы продолжилось. Об этом знал Садовый, депутаты об этом прекрасно знали. Все это знали. Четко и ясно стоял вопрос: есть земля – ​​есть финансирование, нет земли – нет финансирования. Земля должна была стать ключевым фактором развития клуба. Мы бы могли привлечь разного рода инвестиции.

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Компания, которая владеет 50% клуба, соответствующими документами поручила мне право вести переговоры, продавать, отдавать 50% клуба за 1 грн или даже бесплатно, потому что в решении горсовета указано, что бесплатно должны быть переданы корпоративные права.

Мы связались со многими известными богатыми людьми, потенциальными инвесторами. Предлагаем им помочь Карпатам или взять клуб за 1 грн, или бесплатно и дать ему вторую жизнь", – сказал Ящишин в эфире программы "Великий футбол".

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