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Ящишин однозначно ответил по готовности Карпат возобновить сезон после коронавирусной катастрофы в команде

20:35 3 Читати українською
Ящишин однозначно ответил по готовности Карпат возобновить сезон после коронавирусной катастрофы в команде
Тренировка Карпат / Сайт клуба

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин сообщил последние новости о состоянии команды, которая была вынуждена пропустить три предыдущих тура УПЛ.

 

"Начинаем тренировочный процесс. Будут задействованы все здоровые футболисты, а также протестированные игроки дубля и юниорской команды.

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Команда будет играть в любом случае. Не важно, пойдут ли клубы и Премьер-лига на уступки. Конечно, нам нужна будет помощь в вопросе отсрочки матчей. Все прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находятся футболисты, как им трудно заниматься после карантина. Однако мы будем играть тогда, когда скажет Премьер-лига", – заверил Ящишин в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, матч Карпаты – Олимпик запланирован на 20 июня. Хозяева рассчитывали на изменение даты и места проведения поединка, однако дончане якобы отказались.

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Ростислав Ящишин Карпаты - Олимпик Карпаты Карпаты
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