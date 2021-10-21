Вот уже на протяжении 35 лет сохраняется это необычное "достижения". Рядовой матч без глобальной турнирной интриги вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря одному мелкому факту.

К заключительному третьему туру группового этапа чемпионата мира-1986 Уругвай и Шотландия подходили в статусе команд, решавших свою дальнейшую судьбу в очной битве. По регламенту турнира в следующий этап при определенных условиях выходили три из четырех команд нескольких групп.

Уругвай сыграл вничью с немцами (1:1) и попал под каток Дании (1:6), однако математические шансы на 1/8 финала сохранял. Для этого победителю Копа Америка-1983 однозначно надо было набирать очки с Шотландией. Не потеряла шансов на выход в следующий этап и команда сэра Алекса Фергюсона (он принял сборную после неожиданной смерти Джока Стина в 1985-м), которая проиграла Дании (0:1) и ФРГ (1:2).

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Секундная стрелка не успела сделать полного оборота, как защитник сборной Уругвая Хосе Батиста постелился в безумном, странном и необоснованном подкате против соперника. Шотландец Гордон Стракан готовился принять мяч после вбрасывания из аута от Артура Альбистона. Он открылся под пас, оказался первым на мяче и получил болезненный удар сзади.

Игрок Манчестер Юнайтед еще долго не поднимался с газона. Между тем французский рефери Жоэль Кинью принял однозначное решение – удаление! Капитан уругвайцев Хорхе Барриос бросился убеждать судью в ошибочности такого приговора, впрочем Кинью олдскульно продолжал размахивать красной карточкой.

Кстати, если вы включите секундомер и начнете свой подсчет времени с момента стартового свистка, то, пожалуй, остановитесь на отметке в 39 секунд. Официально ФИФА признает несколько иную цифру – 52 секунды. Именно в тот момент Кинью продемонстрировал нарушителю красную карточку. "Некоторые люди не успели присесть для просмотра матча, а я уже ушел с поля", – иронично замечал Батиста.

Сборная Уругвая перед матчем с Шотландией (Батиста – крайний справа в нижнем ряду) / фото из соцсетей

Собственно, антигерой того эпизода – защитник аргентинского Депортиво Эспаньола Хосе Батиста относительно недавно сыграл ключевую роль для своей сборной. В апреле 1985-го гол Батисты в ворота сборной Чили фактически вывел Уругвай на будущий Мундиаль. Тогда первый чемпион мира победил 2:1, а Хосе открыл счет матча в Монтевидео.

"Я работаю в футбольной академии, тренирую любительскую команду, и часто слышу: "Ты знаешь, кто этот парень? Его когда-то удалили с поля". Поэтому я достаю телефон и показываю им тот подкат", – вспоминал Батиста в интервью в 2016-м. Парадоксально, но Хосе никогда не имел реноме жесткого игрока. А свое удаление он объяснял игрой на опережение и не видел в собственных действиях особой грубости.

Кинью удаляет Батисту / фото из архива

Хотя это был жесткий подкат, это лишь желтая карточка, – настаивал Батиста. – Я ожидал, что желтая будет худшим решением для меня, потому что тогда я находился бы под угрозой получить удаление до конца игры. Но я не верил, что меня удалят просто так. Я просматриваю это видео снова, но все еще не понимаю.

За излишне агрессивный стиль футбола Уругвай критиковали еще после встречи с ФРГ в первом туре, а также за грубую игру против датчан (уругваец Мигель Боссио был удален на 19-й минуте). Еще больший шквал критики ребята Омара Борраса получили за поединок с Шотландией. В частности, сэр Алекс Фергюсон после того поединка свирепствовал, называл действия соперника беспорядком и обвинял уругвайцев в неуважении достоинства других людей.

Удаление Батисты сопровождалось комической историей в раздевалке. Когда нарушитель вернулся туда, то встретился с китменом, одним из представителей административного штаба.

"Что ты здесь делаешь?" – "Меня удалили" – "Как можно быть удаленным, когда еще исполняют гимны?"

Ничья вывела Уругвай в следующий этап, где их ждала встреча с будущим чемпионом мира. Уже без Хосе Батисты уругвайцы проиграли Аргентине 0:1 и прекратили борьбу на турнире.

Сейчас рекордсмену 59 лет и он не особо гордится своим поступком. Иногда он отрицает свою причастность к рекорду, иногда шутит: "Почему вы не спрашиваете о моих голах?" Батиста искренне хочет, чтобы однажды его "достижение" превзошли. "Но это не будет так просто. Возможно, на 3-4 минуте, но не на 52 секунде... Было бы замечательно, если бы для меня все это закончилось. Однако эту историю я воспринимаю, как положено", – добавляет мужчина.