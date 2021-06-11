"Уверен, все вы уже знаете, что мы начали восстановление футбольной инфраструктуры Металлиста. Это частно-городской проект, благодаря которому мы приведем в порядок и обновим все, что было построено к Евро-2012. Стадион, детская академия, тренировочный лагерь – все вернется. И не просто в том же виде, как тогда, а в улучшенном, потому что технический прогресс не стоял на месте.

Ярославский инвестирует невероятную сумму в реконструкцию полей академии Металлиста

Сейчас уже идут восстановительные работы на 14 игровых полях академии, дальше шаг за шагом и этап за этапом будет реконструировано все остальное. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Давайте вкладываться, делать и потом использовать вместе на взаимовыгодных условиях", – отметил Ярославский на своей странице в Facebook.

Напомним, Металлист будут реанимировать на базе Металла, который досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу.

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