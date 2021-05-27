Александр Ярославский гарантирует, что Металл начнет следующий сезон не только с новым названием, но и с новыми игроками.

"О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны. Да, уже есть Рыбка, но будут, скажем так, веселее трансферы. Какие? Я не скажу. Пока это тайна, а 29-го мая вы все узнаете. Поверьте, будут безумные секреты. А то сейчас я вам все расскажу, а все останутся смотреть матч по телевизору.

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Я бы хотел, чтобы счет на табло постоянно был в пользу Металлиста, а какой будет команда по национальному составу... Я вам так скажу: конечно, Аргентина и Бразилия – это футбольные страны. Если бы у нас была баскетбольная команда, то, наверное, мы бы приглашали игроков из США. Поскольку у нас футбольная команда – будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире", – заявил Ярославский в интервью Телеграф.

Напомним, Металл заранее гарантировал себе выход в Первую лигу. В сезоне 2021/22 клуб вернет себе название Металлист.

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