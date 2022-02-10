Президент Металлиста Александр Ярославский уже покинул границы Украины после ДТП с участием его кортежа.

Ярославский вместе со своим тестем, Сергеем Свентицким, вылетел из Харькова в аэропорт Фарнборо в Лондоне, сообщает Украинская правда.

Кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП под Харьковом, – Украинская правда

Отмечается, что бизнесмен вылетел из Харькова чартерным рейсом в 13:50. О его отлете Украинская правда узнала от источников из авиационной сферы.

Напомним, ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово произошло смертельное ДТП, на месте которого нашли автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского. Такие номера имеет передняя машина кортежа. Сам Ярославский не отреагировал на информацию.

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