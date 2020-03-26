Ярославский выделил значительную сумму на борьбу с коронавирусом

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал, как помогает в борьбе против пандемии COVID-19.

"Хочу сказать огромное спасибо моему другу Джеку Ма – во вторник в Украину прибыло 50 тысяч тестов. Тесты, которые прибыли в Харьков – это золотой стандарт качества, они не в каждой стране есть.

Попов: Помогаю родителям в деревне – оставаться в Киеве не было смысла

ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался – самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар, который мы получаем из надежного проверенного источника. Такой уникальной возможностью пренебрегать нельзя.

Поэтому мы совместно с Офисом президента покупаем и везем в Украину еще 100 тысяч тестовых систем ПЦР. На это я выделил 2 млн долларов из средств своей семьи. Оставшиеся деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования", – сказал Ярославский в комментарии изданию Украинская правда.

Напомним, Ярославский был владельцем Металлиста с 2006-го по 2012-й год, после чего, в декабре 2012 года, продал клуб Сергею Курченко. Через 3,5 сезона клуб потерял профессиональный статус и свое место в Премьер-лиге.

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо