"Тайсон – это украшение всего украинского футбола. Все говорили, что Тайсон будто едет по полю на мотороллере. Таких игроков в украинском футболе единицы. Он достойно сыграл, заработал много трофеев и вернулся на родину.

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Относительно возможности Тайсона вернуться в обновленный Металлист – это будет зависеть от того, как будут развиваться события. Если Тайсон приедет и будет бегать с такой же скоростью, как сейчас, то почему бы и нет? Его в Харькове любят, ждут и с радостью примут!" – сказал Ярославский в интервью изданию Факты ICTV.

Напомним, первым украинским клубом в карьере Тайсона стал харьковский Металлист, куда он перешел летом 2010 года из бразильского Интернасьоналя за 6,3 млн евро. В общем Тайсон сыграл за Металлист 83 матча, в которых забил 20 голов и отдал 26 ассистов.

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