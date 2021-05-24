Президент Металла Александр Ярославский готовит сюрприз для харьковских болельщиков перед матчем 24-го тура Второй лиги против Кривбасса.

"Дорогие друзья, добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого, пламенного города Харькова и от Металлиста приглашаю вас – приходите 29 мая на футбольный матч Металл – Кривбасс.

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Вы узнаете много-много нового, интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на следующие сезоны нашего старого-нового Металлиста. Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите", – отметил Ярославский в обращении к болельщикам на своем Facebook.

Отметим, что ранее функционер подчеркнул, что в следующем сезоне в Первой лиге будет выступать Металлист, а не Металл.

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