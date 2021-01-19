Экс-президент харьковского Металлиста придерживается традиций даже несмотря на серьезный мороз, который атакует Украину.

Александр Ярославский нырнул в прорубь на Крещение, которое отмечают сегодня, 19 января. Компанию бизнесмену составила его жена Марина, которая тоже не пренебрегла возможностью залезть в ледяную воду.

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Супруги не испугались даже солидного мороза – ночью на большей части территории Украины температура воздуха опустилась до минус 20. Но разве это помешает, когда находишься в хорошей форме?

Напомним, Ярославский и его избранница поженились в 2018-м, но перед тем уже 12 лет жили вместе и воспитывают троих детей. Разница между супругами составляет 29 лет.

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