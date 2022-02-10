Ярославский резко отреагировал на информацию о смертельном ДТП с участием его кортежа
Президент Металлиста Александр Ярославский прокомментировал информацию об участии его кортежа в смертельном ДТП.
"Я спал дома и утром только узнал это. На месте ДТП были найдены номера, принадлежащие автомобилю из моего кортежа? Не слежу за своими номерами.
Кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП под Харьковом, – Украинская правда
Как могу прокомментировать, был ли мой кортеж на этой трассе? Никак. Где был кортеж, пока я спал? Спросите у кортежа. Как я могу объяснить появление такой информации в СМИ? Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил Ярославский в комментарии изданию Объектив.
Напомним, ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово произошло смертельное ДТП, на месте которого нашли автомобильные номерные знаки из кортежа Александра Ярославского. Такие номера имеет передняя машина кортежа.
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