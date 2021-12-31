Бывший президент харьковского клуба Александр Ярославский на собственном примере показал, как надо заботиться о своем здоровье.

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всем крепкого здоровья", – сказал Ярославский в видеоролике, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

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Поздравление экс-президент Металлиста произносил с обнаженным торсом, демонстрируя таким образом свои бицепсы и отменную физическую форму – в начале месяца он отпраздновал 61-й день рождения. Видео Ярославского, которое стало вирусным, сразу засыпали сотнями лайков, а в комментариях фанаты попросили подарить Харькову праздник и создать новый Металлист.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы. За этот период харьковчане 6 раз выигрывали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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