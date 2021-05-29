Поединок Металл – Кривбасс в рамках 24-го тура Второй лиги войдет в историю по нескольким причинам.

Перед отчетной игрой Александр Ярославский подтвердил, что Металлист будет возрожден на базе Металла. Именно ради встречи с бизнесменом на трибуны пришли тысячи харьковских болельщиков.

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Благодаря этому матч Металл – Кривбасс установил рекорд посещаемости чемпионатов Украины под эгидой ПФЛ (без УПЛ и бывшей Высшей лиги). Новый ориентир – 32 300 болельщиков. Этот показатель является самым высоким во всех лигах Украины в сезоне 2020/21.

К слову, во Второй лиге рекорд держался 3,5 года – 14521 зритель на матче сезона 2017/18 Металлист 1925 – СК Днепр-1 (1: 1). Всего в соревнованиях ПФЛ самый высокий показатель продержался 18 лет – 29 300 зрителей на игре Спартак (Сумы) – Нефтяник (Ахтырка).

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