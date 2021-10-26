"Пока мы целимся на Лигу Европы. А уж потом – Лига чемпионов. Какой солдат не хочет стать генералом.

Ярославский: Даю слово – больше никогда Металлист не исчезнет с футбольной карты Украины

Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель – стать классной командой, которая может соперничать с сильными соперниками. Тогда мы конкурировали с Эвертоном, Галатасараем, Байером. Выходили из первых мест в группе. Состав должен быть таким, чтобы не было стыдно находиться на трибунах", – сказал Ярославский в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, после 15 туров Металлист с 38 очками уверенно лидирует в Первой лиге и является главным кандидатом на повышение в классе.

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