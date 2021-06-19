"Я уже говорил, что если мы занимаемся баскетболом, то нам надо покупать игроков из Америки, а если футболом – это нужно делать трансферы в Южной Америке. Конечно, это Бразилия и Аргентина, если говорить о легионерах.

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Но основной уклон мы делаем в академию. Мы с Игорем Александровичем Тереховым (и. о. мэра Харькова – прим.) взялись за этот проект и договорились, что наши дети должны оставаться в Харькове, доставлять удовольствие харьковчанам. Потому что в свое время, когда я построил академию – она ​​дала первые плоды, то есть хороших футболистов. Все эти футболисты оказались в Шахтере и Динамо. Это Судаков, Мудрик и так далее...

Поэтому основной акцент мы делаем на своих, харьковских детей, для которых мы создадим идеальные условия. Мы хотим всю инфраструктуру вернуть в то состояние, в котором она была в 2012 году, и даже лучше. С учетом новых технологий мы надеемся что-то улучшить", – приводит слова Ярославского официальный сайт Металлиста.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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