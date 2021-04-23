Александр Ярославский готов потратить немалую сумму, чтобы его обновленное детище имело возможность выступать в самом престижном еврокубковом турнире.

"Для меня и для харьковчан этот проект бесценен. Деньгами оценить его невозможно! Это проект душевный.

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Для всех харьковчан, для меня, моих друзей и семьи. Поэтому сейчас я не считаю бюджет. Он будет таким, чтобы мы могли играть в Лиге чемпионов", – сказал Ярославский в интервью Фактам ICTV.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Заявление о возрождении харьковского клуба миллионер сделал в конце февраля.

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