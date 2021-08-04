Металлист на своем официальном сайте объявил об избрании президента согласно действующему законодательству Украины и документам клуба.

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Ярославский был президентом "желто-синих" с 2006 по 2012 годы. Затем Металлист оказался в руках скандального Сергея Курченко, который довел клуб до прекращения существования. С сезона 2020/21 началось полноценное возрождение. Сначала Металл выиграл Вторую лигу, а в этом году клуб вернул себе оригинальное название, с которым уверенно стартовал в Первой лиге.

Добавим, что ближайшим соперником Металлиста станет Прикарпатье – очный поединок состоится 7 августа.

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