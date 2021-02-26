"Эта тема будет долгоиграющей. Это не делается быстро, чтобы взять и вернуть то Металлист. Это не чудо. Ярославский сказал, что возьмет один из существующих клубов. Он не сказал, что возвращается в футбол, он заявил, что хочет возродить тот самый Металлист. в первую очередь речь идет о том, чтобы выкупить и вернуть в собственность интеллектуальные права – эмблема, цвета, шрифт.

Ярославский: Металлист будет играть в Лиге чемпионов – у нас достаточно финансирования

Я общался со Стороженко и Красниковым. И первый, и второй нашли возможность финансирования Металлиста 1925 и Металла. Красников подтвердил, что на сегодняшний день Металл он полностью финансирует сам. Ярославский не дает денег на развитие этих клубов.

Почему Ярославский так долго молчал? Между ним и Сергеем Курченко, которому он продал клуб, было подписано соглашение, согласно которому Александр Ярославский не имеет права заниматься футбольной деятельностью до 2023 года включительно.

Ярославский продал Металлист за 130 млн долларов. Возвращая эмблему, он совсем не забирает ее у Курченко. Вся интеллектуальная собственность давно отсуженна Украиной в Курченко и находится в государственной собственности. Главный вопрос – как выстроить отношения с государственными органами, чтобы получить эмблему назад? Вполне вероятно, какая-то цена, которую нужно будет заплатить за эмблему. Есть слухи, что Ярославский будет развивать Металлист на базе Металла", – сказал Денисов в своей авторской программе Денисов Time.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на украинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вплотную приблизилась к заветной топ-10 – Шахтер и Динамо дарят отличный шанс