"Как я и обещал, мы вернули Металлист, восстанавливаем инфраструктуру, проводим достойные трансферы. Мы съели Вторую лигу, справимся и с Первой, а потом уже приступим к десерту – УПЛ.

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Процесс восстановления инфраструктуры Металлиста идет полным ходом. Специалисты работают с нашей Spidercam (камера-паук, – Футбол 24), до начала чемпионата она будет готова. Ремонтируем северную трибуну, западная трибуна в ужасном состоянии.

Работают люди на 14 игровых полях детской футбольной академии, там уже в ноябре будут заниматься дети. Все, что можно было снести из прошлой жизни, мы снесли, сейчас все делаем новое и современное. Все сделаем идеально.

В данный момент идет новое структурирование собственности Металлиста и надлежащее оформление документов. Мы все знаем ситуацию со спецконфискацией, когда ничего не было оформлено, как положено. Но процесс завершится, уверен, что скоро Металлист будет тренироваться на своей базе", – цитирует Ярославского официальный сайт Металлиста.

Напомним, Металл, который стал абсолютным победителем Второй лиги, в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге под названием Металлист.

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