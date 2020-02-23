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Ярославский: Я благодарен Шахтеру за то, что он играет на стадионе Металлист

22:12 89 Читати українською
Ярославский: Я благодарен Шахтеру за то, что он играет на стадионе Металлист
Александр Ярославский / фото из открытых источников

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский выразил благодарность донецкому Шахтеру, который проводит свои матчи в Харькове.

"Я по-своему благодарен Шахтеру за то, что он играет на стадионе Металлист. Сохраняется инфраструктура, поле. Я вложил в это поле 4 миллиона евро тогда. Такое поле только на Уэмбли в Лондоне. Без команды стадион бы уже умер.

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Металлист играл с Бенфикой, раз выиграл, раз проиграл. Помню даже, что Рыкун забивал. Когда столько тратишь, память отличная", – сказал Ярославский в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Шахтер проводит свои домашние матчи в Харькове с февраля 2017 года. Ранее "горняки" выступали на стадионе Арена Львов.

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