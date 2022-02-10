Жертву ДТП с участием кортежа Александра Ярославского переехали дважды – и первая, и вторая машины, сообщает Украинская правда.

Полиция будет вызывать Ярославского на допрос как возможного участника ДТП

По информации издания, источник из правоохранительных органов сообщил, что видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами – АХ0018ХО и АХ0018МС – до и после ДТП.

Также отмечается, что Ярославский был на месте происшествия. Зато мужчина, утром сдавшийся полиции, во время совершения ДТП находился в другом месте.

Напомним, полиция по факту ДТП открыла уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") и по ч. 3 ст. 135 ("Оставление в опасности", поскольку никто из участников происшествия не пытался оказать помощь жертве).

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