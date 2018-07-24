toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Ярошенко: В Финляндии все немного шокированы от сборной Украины U-19

09:40 25 Читати українською
Ярошенко: В Финляндии все немного шокированы от сборной Украины U-19
Константин Ярошенко / фото ФК КПВ

Украинский полузащитник финского КПВ Константин Ярощенко поделился впечатлениями от выступления нашей юношеской сборной на Евро-2018 (U-19), которое проходит в Финляндии.

"Безусловно. Здесь все немного в шоке от сборной Украины U-19. Никто не ожидал, что сине-желтые выигрывают во Франции.

Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19

Сначала в фаворитах квартета были те же французы и англичане, однако, сборная Украины вышла из группы с первого места. Более того, команда уже завоевала право участвовать в финальной части чемпионата мира.

Об этом коллективе в Финляндии сейчас много говорят. Мои партнеры по КПВ были в восторге от игры подопечных Александра Петракова.

Понравилось то, что по ходу матчей в сборной Украины не было провальных отрезков. Команда действовала стабильно. Тренерская установка, на мой взгляд, выполнялась полностью.

Евро-2018 U-19: Украина победила Турцию – полуфинал и путевку на Чемпионат мира приносит связка Динамо

Видно, что играет сплоченный коллектив. Есть индивидуально сильные футболисты, благодаря которым у команды виден почерк.Сейчас главное, что по ходу турнира ребята почувствовали уверенность в своих силах. И если они с таким же настроением выйдут на следующую игру, то возможностей пробиться в финал, у сборной Украины только прибавится.

Сборная Португалии играет в типичный футбол, свойственный командам из этой страны, комбинационный, техничный. Атака у португальцев веселая. При этом, эта сборная два года назад стала чемпионом Европы среди 17-летних", – цитирует Ярошенко Команда1.

Напомним, юношеская сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2018 (U-19), где сыграет против сверстников из Португалии.

Теги
Сборная Украины Евро-2018 (U 19) Константин Ярошенко Константин Ярошенко Сборная Украины U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона пытается отбить у Ромы Малкома
    Іспанія — 09:2946 Барселона пытается отбить у Ромы Малкома
7
час
:
6
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук