Ярошенко: В Финляндии все немного шокированы от сборной Украины U-19

Украинский полузащитник финского КПВ Константин Ярощенко поделился впечатлениями от выступления нашей юношеской сборной на Евро-2018 (U-19), которое проходит в Финляндии.

"Безусловно. Здесь все немного в шоке от сборной Украины U-19. Никто не ожидал, что сине-желтые выигрывают во Франции.

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Сначала в фаворитах квартета были те же французы и англичане, однако, сборная Украины вышла из группы с первого места. Более того, команда уже завоевала право участвовать в финальной части чемпионата мира.

Об этом коллективе в Финляндии сейчас много говорят. Мои партнеры по КПВ были в восторге от игры подопечных Александра Петракова.

Понравилось то, что по ходу матчей в сборной Украины не было провальных отрезков. Команда действовала стабильно. Тренерская установка, на мой взгляд, выполнялась полностью.

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Видно, что играет сплоченный коллектив. Есть индивидуально сильные футболисты, благодаря которым у команды виден почерк.Сейчас главное, что по ходу турнира ребята почувствовали уверенность в своих силах. И если они с таким же настроением выйдут на следующую игру, то возможностей пробиться в финал, у сборной Украины только прибавится.

Сборная Португалии играет в типичный футбол, свойственный командам из этой страны, комбинационный, техничный. Атака у португальцев веселая. При этом, эта сборная два года назад стала чемпионом Европы среди 17-летних", – цитирует Ярошенко Команда1.

Напомним, юношеская сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2018 (U-19), где сыграет против сверстников из Португалии.