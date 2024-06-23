Брентфорд проявляет интерес сразу к трем игрокам Руха, сообщает Sport.ua.

Полузащитник сборной Украины заинтересовал сразу два английских клуба

По информации источника, на радарах представителя АПЛ находятся защитник Богдан Слюбик, полузащитник Евгений Пастух и голкипер Дмитрий Ледвий. Скауты английского клуба уже приезжали в Украину для просмотра матчей львовской команды.

После трансфера Егора Ярмолюка Брентфорд активно следит за молодыми украинскими талантами – ранее была информация о заинтересованности "пчел" полузащитником Металлиста Геннадием Синчуком.

Отмечается, что главная проблема потенциальных трансферов – высокая цена на футболистов и конкуренция со стороны других клубов. В частности, главным претендентом на Слюбыка является Бенфика, а Пастух входит в сферу интересов итальянских клубов.

К слову, Transfermarkt оценивает Ледвия в 700 тысяч евро, Слюбика в 1 миллион, а Пастуха в 600 тысяч евро, однако львовский клуб правит за своих игроков значительно больше.

Напомним, по итогам прошлого сезона Рух финишировал на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ и остановился в шаге от дебюта в еврокубках (проиграв в решающем матче второму составу Динамо).

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