Ярмолюк вывел Брентфорд в 1/8 финала Кубка лиги – туда же пробился скромный палач Манчестер Юнайтед
Во вторник, 16 сентября, состоялись матчи 3-го раунда Кубка английской лиги. Читайте подробности на "Футбол 24".
Кубок английской лиги, 3-й раунд
Шеффилд Уэнсдей – Гримсби – 0:1
Гол: Кабиа, 49
Кристал Пэлас – Миллуол – 1:1 (4:2 – по пенальти)
Голы: Ричардс, 72 – Леонард, 90+1
Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2 – по пенальти)
Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43
Палач Манчестер Юнайтед Гримсби выбил из розыгрыша Кубка лиги Шеффилд Уэнсдей, который испытывает финансовые трудности. На этот раз вратарь команды Кристи Пим должен быть доволен проходом в следующий раунд. На предыдущей стадии его чувства были смешанными из-за того, что он сам является болельщиком Манчестер Юнайтед.
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк помог Брентфорду пробиться в следующую стадию турнира. Он стал одним из четырех игроков, которые не побоялись исполнить пенальти в послематчевой серии. Ярмолюк нанес третий по счету удар – и был точен. Кроме него с 11-метровой отметки забили Карвалью, Нелсон и Дамсгор.
