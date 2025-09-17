Кубок английской лиги, 3-й раунд

Шеффилд Уэнсдей – Гримсби – 0:1

Гол: Кабиа, 49

Кристал Пэлас – Миллуол – 1:1 (4:2 – по пенальти)

Голы: Ричардс, 72 – Леонард, 90+1

Брентфорд – Астон Вилла – 1:1 (4:2 – по пенальти)

Голы: Хики, 57 – Эллиотт, 43

Палач Манчестер Юнайтед Гримсби выбил из розыгрыша Кубка лиги Шеффилд Уэнсдей, который испытывает финансовые трудности. На этот раз вратарь команды Кристи Пим должен быть доволен проходом в следующий раунд. На предыдущей стадии его чувства были смешанными из-за того, что он сам является болельщиком Манчестер Юнайтед.

"Я попросил УАФ поддержать Мудрика": Палкин рассказал о взаимоотношениях с вингером Челси после допинг-скандала

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк помог Брентфорду пробиться в следующую стадию турнира. Он стал одним из четырех игроков, которые не побоялись исполнить пенальти в послематчевой серии. Ярмолюк нанес третий по счету удар – и был точен. Кроме него с 11-метровой отметки забили Карвалью, Нелсон и Дамсгор.

Челси из-за Мудрика пошел в суд, Бех-Романчук завершает: интервью о тестостероне и детекторе лжи в УАФ