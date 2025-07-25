Брентфорд официально представил новую выездную форму на сезон 2025/26, созданную в сотрудничестве с техническим партнером Joma. Уникальный дизайн комплекта чтит исторический символ клуба – пчелу, которая ассоциируется с Брентфордом еще с начала ХХ века.

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Футболка выполнена в коричневом цвете с изысканными золотыми вставками, включая воротник и рукава, а также декоративный узор из крыльев пчелы. Это первый комплект, на котором использован единый клубный логотип.

Особое внимание привлекает то, что среди главных участников промо-кампании – полузащитник Егор Ярмолюк. Украинец, который постепенно закрепился в первой команде Брентфорда, входит в пул ведущих игроков клуба, участвующих в маркетинговых событиях.

Как и домашняя форма, новая выездная футболка доступна в двух версиях – аутентичной, которую носят игроки во время матчей, и реплике. Реплики изготовлены из 100% переработанного полиэстера, что соответствует экологической политике клуба.

Форма первой мужской команды имеет на груди логотип Hollywoodbets, а на рукаве – Cazoo. У женской команды, Brentford B и академии главным спонсором выступит Cazoo, а на рукаве – PensionBee.

Презентацию формы Брентфорд сопроводил креативным видео в своих социальных сетях.

Напомним, что Егор Ярмолюк в составе Брентфорда в сезоне 2024/2025 провел 31 матч. Контракт игрока с командой действует до 2031 года с опцией пролонгации на 1 год.

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