В рамках воскресной программы 31-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 31-й тур

Брентфорд – Челси – 0:0

Фулхэм – Ливерпуль – 3:2

Голы: Сессеньон, 23, Ивоби, 32, Мунис, 37 – Макаллистер, 14, Диас, 72

Тоттенхэм – Саутгемптон – 3:1

Голы: Джонсон, 13, 42, Тель, 90+5 (пен) – Фернандеш, 90

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Ярмолюк попал в стартовый состав Брентфорда на домашний матч против Челси. Егор продемонстрировал очередную симпатичную игру – в его активе 22 точных передачи из 28, причем 4 лонгбола из 5-ти достигли адресата. 5 пасов было отправлено на финальную треть. Кроме того, украинец выиграл 2 единоборства из 4-х, имел 1 отбор и 1 возврат потерянного мяча.

Ярких моментов с участием экс-днепрянина не было, однако наш земляк усадил Адарабиойо на желтую карточку (Егор обыграл защитника и получил по ногам). В конце концов, Ярмолюка на 66-й минуте заменил Янельт. Счет после ухода Егора не изменился, как и содержание игры.

Статистика обеих команд выглядела ровно, однако опасных моментов было явно больше у Брентфорда. Особенно мощным оказался отрезок на 80-82 минутах, когда "пчелы" трижды пробивали с близкого расстояния – наиболее эффектной была контратака с участием Висса и Мбемо. Санчес отработал надежно, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Лондонцы не смогли оторваться от Манчестер Сити. Уже через несколько часов "горожане" могут обойти "синих", закрепившись в топ-4. Зато у Саутгемптона проблем уже нет – "святые" уступили Тоттенхэму и официально вылетели в Чемпионшип. В истории АПЛ ни одна команда не вылетала уже после 31-го тура.

Фулхэм же сотворил сенсацию, переиграв в родных стенах Ливерпуль. И как переиграв! В первом тайме "коттеджеры" вели по ударам со счетом 9:2, а по счету на табло – 3:1! И это при том, что именно мерсисайдцы открыли счет на 14-й минуте.

Хозяевам удалось ошарашить фактического чемпиона, забив трижды в течение 14 минут. Правда, во втором тайме Ливерпуль вернул контроль над игрой, нанеся 12 выстрелов против 3-х у Фулхэма – вот только большого количества моментов гости не создали. Диас на 72-й минуте отыграл один гол, но на большее "красных" не хватило.

На турнирную ситуацию этот результат не повлиял. Ливерпуль сохраняет 11-очковый отрыв от Арсенала. Впрочем, о взятии чемпионства еще до мая с большой вероятностью придется забыть.

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