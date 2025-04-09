"Футбол 24" проанализировал разобрал выступления Ильи Забарного и Егора Ярмолюка в последнем сыгранном туре АПЛ – их Борнмут и Брентфорд разошлись ничьими с Вест Хэмом и Челси соответственно.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе Брентфорда на игру с Челси, выдав крутой перфоманс против статусного соперника. Так, украинец запомнился активной игрой в отборах, а также точностью передач – как коротких, так и длинных. В активе Егора – 22 точных паса из 27-ми, в частности 6 из 8-ми удачных длинных передач.

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Борнмут также разошелся ничьей с лондонским коллективом – Вест Хэмом. Несмотря на два пропущенных гола "вишнями", Забарный мог стать героем, но его удар попал в перекладину. В итоге, команды разошлись ничьей 2:2, за Борнмут дважды забил Эванилсон. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".