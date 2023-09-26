"Поддерживаю связь с Зинченко и Миколенко. Мы всегда на связи. Можем иногда списаться, они дадут какой-то совет.

Ярмолюк мог стать игроком Динамо или Шахтера – хавбек признался, почему перебрался в Англию

Какой совет дал Зинченко? Учить английский язык. Мы с ним встретились на базе Арсенала. Тренеры Брентфорда сказали ему, что я ничего не знаю, и он мне напихал, но потом я исправился, и сейчас уже все хорошо. Зинченко – хороший пример для меня. Нужно просто терпение и работать, работать, работать", – поделился Ярмолюк в интервью Tribuna.

Добавим, что Егор стал игроком Брентфорда в июле 2022 года. В текущем сезоне хавбек сыграл в 1 поединке, не отметившись результативными действиями.

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