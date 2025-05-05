Забарный присоединился к сенсационной победе Борнмута над Арсеналом (2:1) – "вишни" еще и отыгрались в течение матча. Один из голов забил напарник Ильи по центру обороны, Дин Хёйсен. Если бы он не замкнул вбрасывание с аута, вполне возможно, что автором гола стал бы Забарный, который был рядом с ним.

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В матче сыграл и Александр Зинченко, который вышел на поле на последних минутах. Защитника Арсенала снова начинают отправлять из Лондона – дортмундская Боруссия снова активизировалась после неудачных попыток прошлой зимой. Эвертон Миколенко умудрился упустить победу над Ипсвичем, ведя в счете 2:0. А Егор Ярмолюк вышел с первых минут на игру против Манчестер Юнайтед, которая завершилась эпическими 4:3 в пользу Брентфорда. Подробнее обо всех этих событиях и трансферных слухах относительно украинцев в АПЛ смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".