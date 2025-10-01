Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может получить индивидуальную награду в клубе за свои выступления в сентябре.

Брентфорд официально объявил кандидатов на звание лучшего игрока команды в сентябре. В шорт-лист претендентов попал и Егор Ярмолюк.

Конкуренты украинца в борьбе за награду: защитник Майкл Кайоде, нападающий Игор Тиаго и полузащитник Джордан Хендерсон.

Пока именно Ярмолюк и бывший капитан Ливерпуля лидируют в опросе в соцсети X. Но ситуация может быстро меняться.

September's stars



Who gets your vote as our @Aosom_UK Player of the Month ️ — Brentford FC (@BrentfordFC) October 1, 2025

