Ярмолюк претендует на звание лучшего игрока месяца в Брентфорде – победитель ЛЧ и АПЛ в конкурентах
14:04 - Читати українською
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может получить индивидуальную награду в клубе за свои выступления в сентябре.
Брентфорд официально объявил кандидатов на звание лучшего игрока команды в сентябре. В шорт-лист претендентов попал и Егор Ярмолюк.
Ярмолюк будет в ЛЧ вместо МЮ, Миколенко ответил на провокацию, Зинченко доигрался – Моуринью удивляет заявлением об украинце
Конкуренты украинца в борьбе за награду: защитник Майкл Кайоде, нападающий Игор Тиаго и полузащитник Джордан Хендерсон.
Пока именно Ярмолюк и бывший капитан Ливерпуля лидируют в опросе в соцсети X. Но ситуация может быстро меняться.
Ярмолюк победил МЮ – украинец отдал ассист и передасист, но недоиграл в дебютном голе Шешко, Бруну не забил пенальти
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter