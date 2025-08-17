В рамках воскресной программы 1-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 1-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 0:0

Ноттингем – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 5, 45+2, Ндойе, 42 – Игорь Тьягу, 78 (пен)

Брентфорд в первом официальном матче после ухода Томаса Франка потерпел сокрушительное поражение в Ноттингеме. "Пчелы" пропустили уже на 5-й минуте в результате подачи с углового, за которую зацепился Вуд. Вторым касанием Крис попал в дальнюю девятку. На 42-й Ндойе попал туда же, замыкая навес Гиббса-Уайта в сногсшибательном прыжке. 2:0.

В компенсированное перед перерывом время Вуд оформил дубль и разгром, получив разрезной пас от Эллиота. Новозеландец легко переиграл Келлехера. 3:0! Брентфод же размочил счет с пенальти на 78-й минуте, но на большее гостей не хватило – хотя матч мог пойти иначе, забив Ярмолюк на 24-й минуте. Егор выцарапал мяч в центре, обыгрался с партнером и вколотил с линии полукруга в левый нижний. Селс парировал.

Украинец провел в основе первый матч, что радует. Кит Эндрюс тоже ему доверяет. Оценка Ярмолюка на статистических порталах оказалась низкой, а третий гол начался не без его участия – Мурильо отдал ужасный пас на экс-днепровца. Мяч просто пролетел мимо него на Эллиота.

Общая статистика Ярмолюка действительно не впечатлила. Наш земляк провел 33 касания и отдал 23 точных паса из 30-ти – в том числе 3 точных из 6-ти на чужой трети. Главный провал произошел в дальних передачах (1 точная из 5-ти) и в единоборствах (6 из 7 проигранных, фиаско во всех 5-ти наземных дуэлях).

В параллельной встрече Челси принимал Кристал Пэлас. На Стэмфорд Бридж пожаловали Азар и Ромарио, которые уже на 13-й минуте увидели гол в ворота "синих". Эзе забил шикарным выстрелом со стандарта, однако VAR не дал счету измениться. На видеоповторе заметили Гехи, который сдерживал Кайседу в стенке, находясь в офсайде. Таким образом, положение вне игры стало активным.

В целом поединок оказался равным и довольно эффектным, однако отмененный гол Эзе так и остался единственным в этой встрече. Клубный чемпион мира и триумфатор Лиги конференций начал чемпионат с нулевой ничьей.

