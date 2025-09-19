Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк является одним из лидеров АПЛ по количеству перехватов мяча.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк демонстрирует великолепную игру в АПЛ. 21-летний украинец стал одним из лидеров чемпионата Англии по показателю перехватов, сообщает Data MB.

Ярмолюк попал в элитную компанию с Мойзесом Кайседо (Челси), Гранитом Джакой (Сандерленд), Тайлером Адамсом (Борнмут) и Эллиотом Андерсоном (Ноттингем Форест).

Украинец выполнил 22 перехвата на старте АПЛ, уступая в количестве лишь эквадорскому лидеру Челси, за которого "пенсионеры" в свое время отдали Брайтону около 100 млн фунтов стерлингов. Кайседо за 4 матча выполнил 23 перехвата.

Добавим, что Егор Ярмолюк в текущем сезоне играет под руководством нового тренера. Томаса Франка, который перешел в Тоттенхэм, заменил Кит Эндрюс. После четырех туров "пчелы" идут на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

