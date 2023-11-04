В рамках субботней программы 11-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 11-й тур

Брентфорд – Вест Хэм – 3:2

Голы: Мопе, 11, Мавропанос, 55 (автогол), Коллинз, 70 – Кудус, 19, Боуэн, 26

Бёрнли – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Шлупп, 22, Митчелл, 90+5

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Арчер, 72, Норвуд, 90+10 (пен) – Бельгард, 89

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Брентфорд в родных стенах принимал Вест Хэм, устроив перестрелку с пятью голами. Кудус, уничтожив Зинченко в кубковом матче посреди недели, забил очередной супергол, а Боуэн установил рекорд. Джаррод стал первым футболистом в истории "молотобойцев", которому удалось отличиться в шести выездных матчах АПЛ подряд – а также первым игроком АПЛ, которому удалось забить в первых шести выездах подряд.

Впрочем, это не помогло гостям. "Пчелы" одержали победу со счетом 3:2. Егор Ярмолюк вышел на поле на 79-й минуте, после третьего гола хозяев. Украинец выполнил 7 касаний, отдал 4 паса (все точные), имел 1 удачный обыгрыш на дриблинге и провел 4 единоборства – правда, выиграл только одно.

В параллельной встрече Шеффилд Юнайтед шокировал Вулверхэмптон, одержав победу. В чем шок? В том, что "блейдс" выиграли первый матч в текущем розыгрыше АПЛ! Триумфовать удалось благодаря пенальти, проведенному на 10-й компенсированной минуте.

Кристал Пэлас, в свою очередь, уверенно разобрался с другим аутсайдером – Бернли. Подопечные Венсана Компани проиграли в четвертом матче подряд.

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