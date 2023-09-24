Накануне Эвертон в 6-м туре АПЛ одержал победу над Брентфордом со счетом 3:1. Для "ирисок", к слову, эта победа стала первой в сезоне.

Эвертон победил впервые в сезоне АПЛ, одолев Брентфорд – Миколенко помог открыть счет, привез голой и мог забивать

Украинцы, выступающие в обоих клубах, попали в заявки своих команд, однако, если Егор Ярмолюк весь поединок просидел в запасе, то Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч.

После завершения встречи наши соотечественники встретились в подтрибунном помещении и сделали совместное фото. "Рад тебя видеть", – подписал Ярмолюк фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Миколенко в текущем сезоне провел за Эвертон 3 матча (один в Кубке лиги и два в АПЛ), в свою очередь Ярмолюк лишь однажды выходил за Брентфорд в Кубке Карабао.