Ярмолюк похвастался фото с Миколенко после дуэли в АПЛ
Украинские представители АПЛ – Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк – пересеклись после очной встречи в чемпионате Англии.
Накануне Эвертон в 6-м туре АПЛ одержал победу над Брентфордом со счетом 3:1. Для "ирисок", к слову, эта победа стала первой в сезоне.
Эвертон победил впервые в сезоне АПЛ, одолев Брентфорд – Миколенко помог открыть счет, привез голой и мог забивать
Украинцы, выступающие в обоих клубах, попали в заявки своих команд, однако, если Егор Ярмолюк весь поединок просидел в запасе, то Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч.
После завершения встречи наши соотечественники встретились в подтрибунном помещении и сделали совместное фото. "Рад тебя видеть", – подписал Ярмолюк фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Миколенко в текущем сезоне провел за Эвертон 3 матча (один в Кубке лиги и два в АПЛ), в свою очередь Ярмолюк лишь однажды выходил за Брентфорд в Кубке Карабао.