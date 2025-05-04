В рамках воскресной программы 35-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 35-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Висса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+5

Брайтон – Ньюкасл – 1:1

Голы: Минте, 28 – Исак, 89

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Боуэн, 28 – Одобер, 14

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Брентфорд одержал феерическую победу над полурезервом Манчестер Юнайтед, хотя пропустил уже на 14-й минуте после прострела с замыканием Маунта. В ответ "пчелы" отгрузили четыре гола, один из которых провели сами "дьяволы" – мяч рикошетом от Шоу ушел в противоход Баиндиру.

Шаде оформил дубль и мог даже сделать хет-трик, если бы попал в ворота после фантастического кросса от Ярмолюка. Егор провел классный матч: за 68 минут отдал 35 точных пасов из 40, и в частности выдал три точных длинных передачи из четырех. Украинец дважды отбирал мяч при попытках обыграть себя, заблокировал удар Диалло и выиграл два единоборства из трех.

Гарначо сумел сделать счет более приятным, классно пробив с дистанции в дальнюю девятку. Диалло же в компенсированное время сократил отставание гостей до минимума, но на большее их не хватило. 4:3! МЮ остался на 15-й позиции в турнирной таблице.

"Красные дьяволы" могли упасть на шестнадцатую, если бы в матче Вест Хэм – Тоттенхэм определился победитель. Впрочем, командам не хватило мотивации. "Молотобойцы" уже сохранили прописку в АПЛ, а "шпоры" приберегли часть лидеров под полуфинал Лиги Европы. В итоге, лондонцы забили по голу и на этом разошлись, оставшись за спиной Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл же расписал ничью в "птичьем дерби" с Брайтоном (1:1). Этот счет никого не устроил. "Сороки" идут четвертыми, но сразу три преследователя отстают всего на три очка – тайн-ворцы рискуют потерять позицию в зоне ЛЧ. "Чайки" же не смогли обойти Брентфорд и Борнмут, отстав от зоны еврокубков на восемь зачетных баллов.

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