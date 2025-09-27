Брентфорд здорово начал встречу, открыв счет уже на 8-й минуте вследствие заброса Хендерсона из глубины за спину Магуайру. Тьяго избежал офсайда, выбежал один на один с Баиндиром и вколотил в ближнюю девятку – 1:0!

На 17-й минуте хозяева должны были забивать во второй раз. Ван ден Берг замыкал подачу с углового, направив мяч под перекладину, однако Баиндир спас МЮ. Гости не смогли вынести мяч – Ярмолюк оказался на подборе и сохранил его для партнеров, что привело к новой волне атаки. В ее завершении Коллинз замыкал навес с правого фланга, пробивая головой с нескольких метров, но Баиндир снова был на высоте.

На 20-й же минуте Игорь оформил дубль, удвоив преимущество "пчел". Приятно признавать, что одну из главных ролей в этом голе отыграл Ярмолюк, который выполнил длинную передачу на ход Тьяго. Бразилец грудью сбросил во фланг на Шаде, а сам побежал открываться под возможный прострел – впрочем, Кевин решил бить сам. Баиндир парировал, однако Тьяго оказался на добивании. 2:0!

Таким образом, он стал первым с 2015 года футболистом, которому удалось забить два гола в ворота Манчестер Юнайтед до 20-й минуты в матче АПЛ. 10 лет назад таким же достижением отметился Алексис Санчес, выступавший за Арсенал.

Впрочем, "красные дьяволы" довольно быстро размочили счет. К сожалению, здесь тоже не обошлось без Ярмолюка. Келлехер выбил подачу Доргу на Шешко, а тот нанес аж три удара с нескольких метров. Первые два выстрела голкипер парировал, однако третий таки залетел в сетку. Беньямин забил дебютный гол за МЮ.

Этого бы не произошло, если бы Ярмолюк сыграл со словенцем плотно, а не смотрел на его первое замыкание. В завершении эпизода наш земляк уже тянулся к мячу, но спасти не смог. Тем не менее, общая статистика Егора – он выиграл почти всю борьбу, имел 1 успешный отбор и 1 вынос, а также выполнил 2 точных лонгбола из 4-х.

Других моментов в первом тайме подопечные Рубена Аморима не создали, поэтому команды отправились отдыхать при счете 2:1. Второй тайм начался в похожем русле – "дьяволы" никак не могли раскачать блок "пчел", чему способствовал все более заметный перформанс Ярмолюка. Вместе с Хендерсоном и Дамсгором украинец выжигал центр поля, а в низком блоке он надежно страховал глубину.

Брентфорд же искал свой шанс в вертикальных атаках. И нашел – на 63-й минуте забивать должен был Уаттара, который вколотил метров с 11-ти после прострела с левого фланга. Данго целил в дальний нижний, однако Баиндир выполнил очередной сейв!

РУбен Аморим на 66-й минуте решил провести двойную замену, бросив в бой Йоро и Мейну. Этот ход мог сработать на 72-й минуте, когда Йоро перевел мяч в правый фланг, а Далот запустил пас за спины защитникам на Кунью. Матеус выполнил прострел в штрафную, где Коллинз сбил Мбемо – арбитры даже раздумывали над удалением за фол последней надежды, но ограничились пенальти.

Бруну Фернандеш подошел к "отметке"... И не забил! Келлехер парировал его удар. Этот момент стал последним для Манчестер Юнайтед.

Ярмолюк же под конец встречи не только выжигал опорную зону, но и чаще стал включаться на последней трети. Егор отдал несколько передач вперед, сам бил по воротам (удар заблокировали), а в компенсированное время еще и ассист выполнил. Украинец разогнал контратаку, отдав пас Енсену во фланг и убегая за спину защитникам – впрочем, Маттиас сместился в центр и пробил сам, попав в ближнюю девятку. 3:1!

Манчестер Юнайтед сразу же капитулировал. "Красные" дьяволы" идут тринадцатыми в таблице АПЛ, имея 7 очков в активе – столько же набрал Брентфорд, который держится на две позиции выше.

