Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк получил хороший отзыв за свое выступление в матче 1/32 Кубка английской лиги против Ньюпорта.

Ярмолюк впервые попал в стартовый состав основной команды Брентфорда и хорошо себя зарекомендовал в игре против Ньюпорта.

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Выступление украинца оценили в 7,1 балла – лишь Айер, Бальком и Льюис-Поттер получили более высокие оценки (а автор единственного гола Йенсен также был оценен в 7,1).

Напомним, что Брентфорд вышел в следующую стадию Кубка английской лиги, одолев Ньюпорт в серии пенальти. Основное время игры завершилось ничьей 1:1.

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