Тоттенхэм присоединился к Манчестер Юнайтед в борьбе за Егора Ярмолюка, сообщает TeamTalk.

Отмечается, что "шпоры" в ближайшее время должны начать поиски хавбека с подобным профилем. Преимуществом Тоттенхэма станет Томас Франк, с которым Ярмолюк работал в Брентфорде и сыграл 66 матчей, став одним из самых надежных игроков "пчел".

Егора оценивают примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Правда, Брентфорд не горит желанием продавать украинца, ведь этим летом уже попрощался с Мбеумо, Висса и Нёргором.

Напомним, что Ярмолюк в этом сезоне сыграл в 7 матчах за Брентфорд (всего уже сыграл 73 поединка за команду), но результативными действиями до сих пор не отличался.

