Матч против Ноттингем Форест (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии стал 54-м поединком для украинского игрока Брентфорда Егора Ярмолюка в АПЛ.

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Таким образом 21-летний полузащитник "пчел" вышел на седьмое место среди украинских легионеров в элитном английском дивизионе, опередив по количеству поединков вингера Челси Михаила Мудрика, сообщает Sport.ua.

Топ-10 украинских игроков по количеству матчей в АПЛ:

1. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 142

2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 106

3. Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81

4. Илья Забарный (Борнмут) – 74

5. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66

6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) - 59

7. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 54

8. Михаил Мудрик (Челси) – 53

9. Андрей Шевченко (Челси) – 48

10. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27

Добавим, что Ярмолюк в текущем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах за команду Томаса Франка. Из них 27 поединков украинец провел именно в АПЛ.

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