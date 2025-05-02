Ярмолюк обошел Мудрика и попал в топ-7 украинских легионеров АПЛ – звезда Брентфорда гонится за Зинченко
Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграл свой 54-й поединок в АПЛ.
Матч против Ноттингем Форест (2:0) в 34-м туре чемпионата Англии стал 54-м поединком для украинского игрока Брентфорда Егора Ярмолюка в АПЛ.
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Таким образом 21-летний полузащитник "пчел" вышел на седьмое место среди украинских легионеров в элитном английском дивизионе, опередив по количеству поединков вингера Челси Михаила Мудрика, сообщает Sport.ua.
Топ-10 украинских игроков по количеству матчей в АПЛ:
1. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 142
2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 106
3. Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 81
4. Илья Забарный (Борнмут) – 74
5. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66
6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) - 59
7. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 54
8. Михаил Мудрик (Челси) – 53
9. Андрей Шевченко (Челси) – 48
10. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27
Добавим, что Ярмолюк в текущем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах за команду Томаса Франка. Из них 27 поединков украинец провел именно в АПЛ.
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