Как сообщает Le 10 Sport, Брентфорд украинца Егора Ярмолюка рассматривает вариант возвращения форварда Марселя Нила Мопе в Англию.

29-летний француз не попал в заявку Марселя на стартовый матч Лиги 1 против Ренна и больше не входит в планы клуба. После прихода Пьера-Эмерика Обамеянга и аренды Тимоти Веа шансов получить игровое время у Мопе практически не осталось. Роберто Де Дзерби подтвердил это решение, оставив нападающего вне состава.

Хотя интерес к игроку есть из Лиги 1 и Серии А, сам Мопе склоняется к возвращению в Англию, где уже выступал за Брентфорд и Эвертон. Лондонский клуб в последние часы активизировал усилия по возможному трансферу, хотя официального предложения еще не было.

Марсель готов продать своего нападающего за около 5 миллионов евро. Это позволит клубу не только получить средства, но и разгрузить зарплатную ведомость, ведь контракт Мопе остается довольно высоким несмотря на его ограниченную роль в команде.

Прошлым летом француз присоединился к Марселю, чтобы усилить атаку. Стартовал он многообещающе, но зимой проиграл конкуренцию Амину Гуре, а теперь окончательно оказался вне обоймы.

