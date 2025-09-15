Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может перейти в Манчестер Юнайтед, сообщил Владимир Зверов в своей программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

По информации источника, "красные дьяволы" проявляют серьезный интерес к хавбеку и рассматривают его как усиление проблемной опорной зоны.

Отмечается, что ️21-летний украинец уже длительное время находится в поле зрения манкунианцев. Брентфорд готов начать переговоры в случае предложения от 30 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Ярмолюк перебрался на Туманный Альбион летом 2022 года из СК Днепр-1 за 1,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "пчел" 5 матчей во всех турнирах. Его контракт с Брентфордом действует до 30 июня 2031 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

