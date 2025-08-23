В рамках субботней программы 2-го тура АПЛ 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 2-й тур

Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

Гол: Уаттара, 13

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Тавернье, 4

Удаление: Тоти Гомес, 49 (Вулверхэмптон)

Бернли – Сандерленд – 2:0

Голы: Каллен, 48, Энтони, 88

Таловеров дебютировал за Сток Сити в матче с удалением – украинец вышел в старте и получил карточку

Ярмолюк во втором матче подряд вышел в основе Брентфорда, сыграв 79 минут против Астон Виллы. Украинец закрыл позицию опорника и эффективно подчищал ошибки партнеров – в его активе 4 успешных отбора (с 4-х попыток), 2 перехвата, 4 выноса и 5 победных единоборств (с 7 попыток). Измерить грамотность позиционных решений цифрами не удастся, однако Егор был очень убедительным.

На атаку экс-днепровец работал меньше, нанеся только один удар. В большинстве моментов "пчел" наш земляк участия не принимал, но несколько раз он правильно открывался. В общем, при работе на мяче Ярмолюк выполнил 31 касание, 10 пасов (все точные) и 1 навес (точный). Также был один удар из-за пределов штрафной (неточный).

К сожалению, приобщиться к забитым голам Егору не удалось. Их было два, и оба забил Брентфорд. Счет был открыт уже на 13-й минуте после выноса голкипера и скидки на ход Уаттара – Данго под давлением защитников протащил мяч на метров 40-45, набрав феноменальную скорость и завершив мощным ударом из пределов штрафной.

Перед перерывом Дамсгор забил еще один гол, подхватив отскок при угловом и нанеся мощный выстрел, но взятие ворот не засчитали. Астон Виллу спас фол против голкипера. В целом, бирмингемцы разочаровали, хоть и провели 42 касания в штрафной и 16 ударов на 1,16 xG. Брентфорд выглядел острее и интереснее, заслужив минимальную победу.

В параллельной встрече Борнмут переиграл Вулверхэмптон. Счет был открыт еще на 4-й минуте усилиями Тавернье, которому удалось открыться на левом краю штрафной под пас Семеньо и пробить низом. Мяч рикошетом от Агбаду полетел в противоход Са, попал в перекладину и от нее залетел в ворота. 1:0.

Подопечные Андони Ираолы доминировали, позволив гостям всего 6 ударов на 0,4 xG. Преимущество "вишен" не удивило, учитывая игру в большинстве после 49-й минуты – удаление получил Тоти Гомес. Тем не менее, гол Таврнье остался единственным во встрече, хотя в компенсированное время Семеньо мог добавить к ассисту и забитый мяч. Замыкая кросс с правого фланга, он с метра попал в перекладину.

Бернли же торжествовал в битве новичков АПЛ, одолев Сандерленд на родном Терф Роуд. Героем "бордовых" стал Джош Каллен, который открыл счет на 48-й минуте – он завершил комбинацию, нанеся обводящий удар из пределов штрафной площади. На 88-й же минуте Джош запустил в прорыв Энтони, а тот обошел в голкипера и пробил в почти пустые ворота. 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Бернли выиграл впервые после возвращения в элиту. Теперь у двух новичков равное количество очков – оба набрали по три.

Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в первой домашке сезона – "шпоры" снова установили рекорды на Этихаде